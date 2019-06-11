عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/10/8 هـ الموافق 2019/06/11 م واس
الرياض 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ً
أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء بتمير في المجمعة
سعود بن نايف يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية للمنطقة
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية
أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة
قوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين بدون طيار معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط
«السجون» تعيد فروقات مبالغ سددت عن طريق الخطأ في مبادرة «فُرجت»
الأمن السيبراني يحذر: ثغرات في تحديثات أنظمة هواتف سامسونج
الأرصاد: إيقاف العمل خلال ساعات الذروة من اختصاص وزارة العمل
الأسهم المحلية تواصل المكاسب مع استمرار شراء المستثمرين الأجانب
إيقاف شاحنات بيع الاسمنت بالشوقية ورفع مخلفات البناء جنوب مكة
العسكري السوداني: «الحرية والتغيير» يستغل العصابات لإنجاح العصيان
مقتل شخص جراء سقوط مروحية على مبنى وسط مانهاتن
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