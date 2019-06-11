الرياض 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ًأمير الرياض يوجه بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء بتمير في المجمعةسعود بن نايف يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية للمنطقةأمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائيةأمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقةقوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين بدون طيار معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط«السجون» تعيد فروقات مبالغ سددت عن طريق الخطأ في مبادرة «فُرجت»الأمن السيبراني يحذر: ثغرات في تحديثات أنظمة هواتف سامسونجالأرصاد: إيقاف العمل خلال ساعات الذروة من اختصاص وزارة العملالأسهم المحلية تواصل المكاسب مع استمرار شراء المستثمرين الأجانبإيقاف شاحنات بيع الاسمنت بالشوقية ورفع مخلفات البناء جنوب مكةالعسكري السوداني: «الحرية والتغيير» يستغل العصابات لإنجاح العصيانمقتل شخص جراء سقوط مروحية على مبنى وسط مانهاتن// يتبع //06:06ت م0003