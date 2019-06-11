السيح 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس‏شهد الأسبوع الأول من مهرجان صيف الخرج 40 الذي تقام فعاليته بمدينة السيح حضور أكثر من 50 ألف زائر .‏وتشهد فعاليات المهرجان إقبالاً متنامياً من الزوار نتيجة الإعداد المبكر من قبل اللجنة المنظمة في بلدية الخرج والاختيار الموفق لبرامج المهرجان هذا العام ، التي تدعم وتعزز جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه في إحداث تنمية وحراك دائم بما يدعم السياحة الداخلية.‏ من جهته أشاد مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج حسين بن عبدالهادي القحطاني ببرامج وفعاليات مهرجان صيف الخرج 40 التي تلبي رغبات زوار المهرجان ، وتعد خطوة مهمة نحو إرساء الجودة النوعية للمهرجانات التي تعمل على تطويرها لجنة التنمية السياحة بالخرج, لافتاً إلى أن مدينة السيح تشهد حالياً ارتفاع ملحوظ في نسبة إشغال الفنادق والوحدات السكنية وما تشهده من نمو واضح في حركة التسوق الآخذة في التنامي ، إضافة إلى ما تعج به المواقع السياحية والتراثية في مدن ومراكز وقرى الخرج خلال فترة الصيف من أعداد كبيرة من الزوار من مختلف مناطق المملكة ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //08:47ت م0010