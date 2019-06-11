سـول 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأظهرت بيانات إدارة الجمارك في كوريا الجنوبية تراجع صادرات البلاد خلال الأيام العشرة الأولى من يونيو الحالي بنسبة 6ر16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب تراجع صادرات أشباه الموصلات بشكل أساسي.وذكرت إدارة الجمارك اليوم، أن صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي بلغت 3ر10 مليار دولار مقابل 3ر12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك في حين زادت صادرات كوريا الجنوبية من الأجهزة الالكترونية المنزلية بنسبة 1ر68% ومن السفن بنسبة 7ر169% خلال الفترة المذكورة.في الوقت نفسه تراجعت صادرات أشباه الموصلات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي بنسبة 8ر30% سنويًا، في حين تراجعت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 1ر20% خلال الفترة نفسها. وكانت أشباه الموصلات قد قادت صادرات كوريا الجنوبية للنمو خلال العام الماضي. وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين والولايات المتحدة وهما أكبر شريكين تجاريين لها بنسبة 7ر26%و 6ر7% على الترتيب.في المقابل تراجعت واردات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي بنسبة 8ر10% إلى 5ر12 مليار دولار. وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد تراجعت خلال مايو الماضي بنسبة 7ر9% سنويًا إلى 9ر45 مليار دولار مقابل 68ر50 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.// انتهى //09:56ت م0025