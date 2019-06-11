سنغافورة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسارتفعت أسعار النفط اليوم مقتدية بصعود الأسواق المالية ومتلقية الدعم من توقعات بأن أوبك سيُبقون على قيود الإمدادات.وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل مرتفعة 42 سنتا أو 0.7 % .وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعة 59 سنتا أو 1.1 % .// انتهى //10:25ت م0028