رام الله 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد، ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي من سكان مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة،متأثرا بجروحه أثناء محاولته إسعاف عدد من المصابين بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق منطقة أبو صفية في بلدة جباليا شمال القطاع.وسلطت الصحف الضوء على إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني، تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وتحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومن خلال مبعوثيها، بدأت هجوما على كل فلسطيني يقبض على الجمر ويواصل صموده وصبره .ولفتت الانتباه إلى تأكيدات رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، أن استقلال فلسطين على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، شيء لا يقبل التفاوض بالنسبة لإندونيسيا.وأوردت صحف فلسطين أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن ترحيب المسؤولين الإسرائيليين بتصريح السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان بشأن "حق اسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية"يعكس عُمق التحالف القائم بين إدارة ترمب واليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو، والاتفاق على تصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.ونشرت صحف هذا اليوم التقرير الشهري الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الذي رصد الانتهاكات الإسرائيلية وتدينّس المسجد الأقصى خلال شهر مايو الماضي.وتابعت صحف الثلاثاء اقتحام 139 مستوطنا يهوديا، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد ،تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:30ت م0030