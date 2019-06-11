عنيزة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسرأس محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم أمس، الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان عنيزة للتمور 1440هـ، بحضور مديري الدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وأوضح السليم أهمية تضافر كافة الجهود لمواصلة التميز الذي قدمه المهرجان بنسختيه الماضيتين في ظل اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله -، بمنتج التمور الذي يُعد رافداً اقتصادياً هاماً لكونه أحد أهم المنتجات غير النفطية التي تهتم بها رؤية المملكة ٢٠٣٠ م وتسعى جاهدة للعمل عليها، إضافةً إلى ما يخلقه من فرص عمل ومصادر دخل للشباب مع الأخذ بالاعتبار مضاعفة الأداء بشأن التصدير، كما تمتاز المدينة الغذائية بالبنية التحتية وتجهيز موقع متكامل للتصدير.وثمن محافظ عنيزة الدور الفاعل والدعم غير المحدود الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، في دعم مهرجانات التمور بالمنطقة وتقديم كافة التسهيلات لتظهر بالمظهر اللائق الذي يساعد في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة خاصة وبالمملكة على وجه العموم.من جانبه بين رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي استعداد موقع المهرجان "المدينة الغذائية " لفعاليات المهرجان، حيث عُمِل على ذلك من فترة طويلة تأهباً للحدث الاقتصادي الضخم.// انتهى //10:32ت م0031