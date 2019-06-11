رام الله - نابلس 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة فلسطينيين من محافظتي رام الله و نابلس.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يحيى حسن لدادوة من قرية المزرعة الغربية، ومحمد العاروري من قرية عارورة شمال غرب رام الله، عقب دهم منزلي ذويهما.من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة مدينة نابلس واعتقلت الشاب سامح الجبري من مخيم العين، والشاب عمر فتحي الأغبر من منطقة الضاحية،بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.// انتهى //10:33ت م0032