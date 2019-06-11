عمّان 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، رعاية العاهل الأردني عبدالله الثاني، للاحتفال الذي أقامه الجيش الأردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش.ونشرت الصحف إحصائية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، تفيد باستشهاد 29 فلسطينيًا وإصابه 312 آخرين بجروح مختلفة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر مايو الماضي.وسلطت الضوء على اقتحام 139 مستوطنا يهوديا متطرفا لباحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الاسرائيلي.واهتمت بقرار مجلس الأمن بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لمدة عام كامل .وتابعت مقتل 95 شخصًا، وفقدان 19 آخرين على الأقل، في هجوم شنه مجهولون على قرية وسط مالي.// انتهى //10:36ت م0035