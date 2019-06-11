طوكيو 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما في ذلك شركات التصدير بفضل ضعف الين بينما سجلت أسهم الشركات الدفاعية أداء دون السوق.وصعد المؤشر نيكي 0.3 % ليغلق عند 21204.28 نقطة وكان قد أغلق الاثنين مرتفعا 1.2 %.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % ليصل إلى 1561.32 نقطة.// انتهى //10:39ت م0036