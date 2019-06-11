الرياض 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لقاء المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف، والمساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وموظفي الجمعية بالإدارة العامة بالتزامن مع فروعها الـ 20 في مدينة الرياض ومحافظاتها.وقدم اليوسف التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله للجميع القبول والتوفيق والسداد, لافتاً إلى أن لقاء المعايدة السنوي من شأنه تقوية الروابط الاجتماعية بين موظفي الجمعية، وتطبيقاً عملياً للتواصل المفتوح بين منسوبي الجمعية، واستشعاراً بأهمية الاحتفاء بعيد الفطر المبارك، وتأصيل قيم التواد والمحبة بين العاملين بالجمعية.وأضاف اليوسف: إنسان أنشئت وترعرعت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم برعاية واحتضان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي أولاها جل اهتمامه ورعايته الأبوية لأبنائه الأيتام، ثم تتابع على مسيرة الجمعية رجال مخلصون أكفاء، إلى أن تولى رئاسة مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية.وأوضح مدير عام الجمعية، أن إنسان تنظم لقاء المعايدة السنوي لمنسوبيها في كافة فروعها والبالغ عددها ( 20 ) فرعاً منها 5 فروع في مدينة الرياض و 15 فرعاً في كل من المحافظات: الخرج، الدوادمي، الأفلاج، الزلفي، المجمعة، وادي الدواسر، القويعية، رماح، حوطة بني تميم، السليل، شقراء، عفيف، الحريق، مرات، حريملاء، حيث يحتفي كل فرع بهذه المناسبة السعيدة، ويتبادلون الموظفين التهاني والتبريكات، متهيئين لمزيد من العطاء والنشاط لما فيه خدمة فئة عزيزة في مجتمعنا.وقال: إن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تفوق التطلعات، حيث تمكنت الجمعية من خلال الاستفتاء السنوي الذي يقوم به نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود من تحقيق "الأكثر فاعلية في شهر رمضان للعام الحالي 2019"؛ وذلك من خلال تفعّيِل برامجها وأعمالها وأنشطتها المكثفة التي حققت أهدافها الإستراتيجية المرسومة في خدمة الأبناء في مدينة الرياض ومحافظاتها، وهذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بجهود الجميع وتفانيهم في خدمة الأيتام.// انتهى //10:42ت م0038