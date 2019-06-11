الجزائر 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم جملة من التعيينات والاعفاءات الجديدة التي أقرها رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح.وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في السودان، مشيرة إلى دعوة المجلس العسكري الانتقالي لأقطاب المعارضة السودانية بالعودة إلى المفاوضات، موازاة مع تواصل العصيان المدني ونشر تعزيزات أمنية حول المقار الحكومية.وأخبرت عن مقتل 95 شخصا، في هجوم شنه مجهولون على قرية" سوبان-كو" في وسط مالي وصفته السلطات المالية بأعمال عنف عرقية.وفي متفرقات دولية أخرى، تناقلت صحف الثلاثاء تحذيرات الأمم المتحدة من فرار مليوني سوري نحو تركيا، وإعلان أكراد سوريا تسليم عدد من أبناء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي للسلطات الفرنسية.// انتهى //11:23ت م0052