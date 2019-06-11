لندن 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واستماسك الدولار فوق أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم.ومقابل سلة من العملات الأخرى، استقر الدولار عند 96.80، قرب المستوى المنخفض المسجل في أواخر مارس البالغ 96.46. وتراجع الدولار واحدًا بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.وفي العملات الأخرى، تراجع الجنيه الإسترليني مع بدء التنافس على زعامة حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع. وارتفع اليورو لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني إلى 89.32 بنس، قبل صدور بيانات التوظيف البريطانية.// انتهى //11:28ت م0054