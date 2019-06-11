الباحة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.//انتهى//11:29ت م0055