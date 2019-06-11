الجبيل 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واستمكنت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة ببرنامج الخِدْمات الصحية من عمل 188 إجراءً تداخليًا بوحدة القسطرة القلبية، تنوعت ما بين عمليات القسطرة القلبية التشخيصية، والقسطرة التداخلية العلاجية، والقسطرة التداخلية العاجلة لمرضى الجلطة القلبية الحادة، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.وأكد استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية ببرنامج الخِدْمات الصحية الدكتور رائد بن عياد القطشان، أن وحدة القسطرة القلبية تقدم خِدْمات طبية متقدمة، إذ يعد القسم نواة لمركز متكامل لأمراض القلب يضم جميع الأجهزة والوحدات التي تقدم خدمة صحية ذات جودة عالية في هذا التخصص المهم والحيوي، مشيرًا إلى أنه يشكل تشغيلها نقلة نوعية لمرضى القلب في مدينة الجبيل الصناعية من ناحية التشخيص والعلاج، حيث تقوم الوحدة باستقبال جميع الحالات القلبية المزمنة والطارئة ومعالجة أمراض الشرايين القلبية التاجية المزمنة والحادة من خلال إجراء القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية للشرايين التاجية.وبين الدكتور القطشان أن الوحدة صممت وَفْق أوصاف ومعايير عالية وتطبق إجراءات متقدمة في التعقيم والعمل على تجنب انتقال العدوى بين المرضى، وتوفر متابعة متميزة بعد العمليات حتى تستقر حالة المريض ويبدأ ممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث تلتزم الوحدة بتطبيق أقصى معايير الجودة المطبقة عالميًا من حيث إجراءات تحضير المريض، وتسجيل البيانات وحفظها رقميًا، وذلك ضمانًا للسلامة وجودة المتابعة، والتي تشتمل على قسم للعناية المركزة قبل وبعد القسطرة يكون تحضير المريض قبل دخوله لعمل القسطرة والعناية به بعد انتهاء عملية القسطرة.// انتهى //11:29ت م0056