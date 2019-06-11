لندن 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسدفعت مكاسب بورصة فرانكفورت بعد عودة مستثمرين في ألمانيا وسويسرا من عطلة ليوم واحد، الأسهم الأوروبية للصعود الثلاثاء ، مع ترقب مستثمرين للتطورات في واشنطن.وساهم التفاؤل إزاء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي، الامتناع عن فرض رسوم على واردات من المكسيك في دعم المعنويات هذا الأسبوع، ولكن ثمة دلائل على أن الإدارة ستوجه المزيد من التهديدات لتدعم أجندتها في المحادثات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.43 % بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، وتألق المؤشر داكس الألماني مسجلا أداء يفوق السوق. وارتفعت أسهم قطاع السيارات 1.6 %، وزادت أسهم شركات صناعة لسيارات الألمانية لتصعد أسهم بي.ام.دبليو ودايملر وفولكسفاجن.// انتهى //11:31ت م0057