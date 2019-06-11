بيروت 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي خرقه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الغارات الوهمية التي ينفذها فوق مدن وقرى لبنانية، منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات وهمية على علو منخفص فوق أجواء راشيا والبقاع الغربي، كما سجل تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية فوق منطقة مرجعيون جنوب لبنان.// انتهى //11:44ت م0058