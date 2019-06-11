القدس المحتلة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بقيادة وزير في حكومة الاحتلال اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن عشرات المستوطنين اليهود وبقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل، نفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك برفقة حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الإحتلال.// انتهى //11:46ت م0059