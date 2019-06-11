أبوظبي 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسيبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تستمر يومين.ويبحث سموه خلال الزيارة مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.// انتهى //11:47ت م0060