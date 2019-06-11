القدس المحتلة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزل قيد الإنشاء في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، فيما أجبرت عائلة على هدم منزلها ذاتيًا.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن جرافات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت دون سابق إنذار بناية مكونة من طابقين تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني، وذلك بعد محاصرتها ومنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب.// انتهى //12:04ت م0062