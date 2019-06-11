الباحة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسسير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة، خلال شهر رمضان عدد من الرحلات لأداء مناسك العمرة، حيث بلغ عدد المستفيدين 480 معتمراً.واستهدفت رحلات العمرة التي نظمها المكتب بشكل أساسي المسلمين الجدد بغية توثيق علاقتهم بدينهم، حيث تضمنت فعاليات العمرة دروساً وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها, كما وفر المكتب مشرفين ومترجمين لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين، وتشتمل الرحلة على برنامج دعوي للمعتمرين وتوفير الوجبات الغذائية لهم.// انتهى //12:11ت م0064