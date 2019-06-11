صامطة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأقامت بلدية محافظة صامطة اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري.ورفع المهندس الدغريري بهذه المناسبة، باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، سائلاً الله تعالى أن يديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.وأثنى على ما قدمه موظفو البلدية من جهود لإنجاح فعاليات عيد الفطر المبارك وللمرابطين طيلة إجازة عيد الفطر السعيد نظير ما قاموا به من أعمال متميزة لخدمة المواطنين والمحافظة.// انتهى //12:14ت م0065