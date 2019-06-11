أبها 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل.وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.// انتهى //12:15ت م0066