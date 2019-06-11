الكويت 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر36 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5917 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 %.وبلغت كمية تداولات المؤشر 6ر192 مليون سهم تمت من خلال 7810 صفقات نقدية بقيمة 45 مليون دينار كويتي (نحو 153 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر7 نقطة عند مستوى 2ر4781 نقطة بنسبة 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر105 مليون سهم تمت عبر 3069 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 12ر23 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر57 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6496 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 89ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر87 مليون سهم تمت عبر 4741 صفقة بقيمة 1ر38 مليون دينار (نحو 8ر129 مليون دولار).// انتهى //13:19ت م0085