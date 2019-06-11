صبيا 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واساستنفرت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب جهودها من خلال فرقها ومعداتها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول، وشكلت لذلك غرفة عمليات لمتابعة الأضرار.وأفاد رئيس البلدية المهندس غصاب العتيبي، أن الفرق والمعدات باشرت أعمال فتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار وسحب المياه المتجمعة في شوارع من مدينة الشقيق وقرى الراجحية، وخليج، وخبت بن جبران، وفتح قنوات التصريف لتحويل مسار السيول للبحر ضمن مجراه الطبيعي، مؤكداً استعداد البلدية بشكل كامل للتعامل مع مثل هذه الحالات المطرية التي تشهدها منطقة جازان خاصة والمناطق الجنوبية من المملكة بشكل عام، وذلك لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها ليتمكن الأهالي وسكان القرى من الوصول إلى منازلهم .// انتهى //13:20ت م0086