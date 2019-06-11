لندن 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأعلنت الحكومة البريطانية وصول 600 عنصر من قواتها المسلحة إلى كرواتيا للمشاركة في "تمرينات الرد السريع" التي تنطلق هذا الشهر في عدة دول أوروبية.وأوضح وزير القوات المسلحة البريطاني مارك لانكاستر، أن المشاركة تأتي تأكيدًا لالتزام المملكة المتحدة تجاه الأمن الأوروبي الأطلسي وتجاه العمل مع الحلفاء من أجل مواجهة التهديدات المشتركة.يُذكر إن تمرينات الرد السريع تمتد عبر كرواتيا وبلغاريا ورومانيا بمشاركة 25 دولة داعمة.// انتهى //13:21ت م0087