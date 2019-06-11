القاهرة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الـ 21 للفريق العربي المختص بالمعالجات التجارية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة عبد الله سلطان الشامسي، ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية.وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح على هامش الاجتماع إن فريق العمل معني بمناقشة موضوع المعالجات التجارية، والتي تنقسم إلى ثلاثة مكونات أساسية هي آلية الدعم وآلية الإغراق وآلية الإجراءات الوقائية.وأوضح أن الفريق انتهى في الاجتماعات السابقة من آلية الدعم وآلية الإغراق وتبقت آلية الإجراءات الوقائية، التي سيقوم الفريق ببحثها وبعد الانتهاء منها سيقوم بعمل مراجعة للآليات الثلاث حتى تكون بنفس النسق ونفس اللغات المستخدمة في الآليات الثلاث.وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الآليات الثلاث سوف يقوم الفريق بوضع المقترحات المعنية بفض المنازعات بشأن المعالجات التجارية لرفعها إلى لجنة فض المنازعات بالجامعة لتضاف إليها حتى تكون شاملة وتغطي كافة الجوانب المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.// انتهى //13:23ت م0089