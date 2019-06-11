الرياض 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسعارض 15 نادياً من الدرجة الأولى الإيطالية الاصلاحات الجدلية لرابطة الأندية الأوروبية المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، التي يدعمها نادي يوفنتوس بطل الدوري في آخر ثماني سنوات، بحسب ما أشارت تقارير صحافية.ودافع رئيس يوفنتوس ورابطة الأندية الأوروبية أندريا أنييلي، الأسبوع الماضي عن التعديلات المقترحة، مؤكدا أنها تهدف لحماية الأندية الصغيرة من سطوة البطولات الخمس الكبرى للاندية.وتقترح رابطة الأندية الأوروبية نظام مسابقات بمشاركة 128 نادياً موزعة على ثلاث بطولات (عوضا عن بطولتين حالياً) بغرض اعتمادها بدءاً من العام 2024.وبحسب الصيغة الجديدة، سيكون دوري الأبطال من أربع مجموعات من ثمانية فرق في الدور الأول، بدلاً من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق، بحيث تتأهل الفرق الستة الأولى من كل مجموعة إلى النسخة المقبلة، بصرف النظر عن ترتيبها في بطولاتها الوطنية، ما قد يقلص بشكل كبير أهمية تلك البطولات, لذا رأت الأندية الإيطالية الـ15 المعارضة أن خططاً مماثلة قد تخفض 35% من إيرادات الدرجة الأولى.ولا تلاقي التعديلات رواجا لدى بعض البطولات وخصوصا رابطة الدوري الانجليزي التي عارضتها بالاجماع.كما عارضت الاصلاحات 7 أندية إسبانية، لم يكن ريال مدريد وبرشلونة من بينها، إلى جانب أندية الدوري الألماني، فيما وقف 17 ناديا من الدرجة الأولى الفرنسية في وجه المشروع وامتنع عن التصويت كل من باريس سان جرمان وليون ومرسيليا.وستبحث رابطة الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوريات التي تضم مئات الأندية، التعديلات المقترحة في اجتماع يعقد في 11 سبتمبر المقبل.// انتهى //13:31ت م0090