العيدابي 08 شوال 1440 هـ الموافق11 يونيو 2019 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة صبيا مساء أمس, فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمات حملة محو الأمية بمحافظة العيدابي التي تنفذها الإدارة, بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بحضور مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية بنات احنان بنت علي الحازمي وذلك بالمقر الرئيسي للحملة بقطاع محافظة العيدابي.واطلعت مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية بنات على البرنامج التعريفي للحملة بمقر بالمركز الرئيس للحملة بنات مرحبة بجميع المشاركات فيها من هيئة تعليمية وجهات مساندة.وأكدت أهمية تنفيذ الحملة في تعليم الكبيرات وتوعويتهن وإرشادهن, وعدم اقتصار دور المشاركات في تنفيذ الحملة عند تعليم المهارات بل يتعداه إلى تصحيح المفاهيم وغرس القيم كما يحتاج إلى الصبر والانخراط في العمل التعاوني الذي تهدف له رؤية المملكة ٢٠٣٠، مؤكدة أن كل معلمة ممثلة للجميع في تعليم صبيا ويعول عليها الكثير، مشددة على حسن التعامل وبذل الجهد.إثر ذلك بدأت فعاليات البرنامج التدريبي والذي تناول العديد من المحاور الهادفة لتعزيز قدرات معلمي الحملة، وتنمية مهاراتهم وطريقة وأسلوب التعامل مع المستهدفين من كبار السن والأميين، وعرض التحارب السابقة والاستفادة منها وتفعيل الأنشطة ومعرفة طرق وأساليب جذب الدارسين.واختتمت فعاليات البرنامج بتوزيع الحقائب على المشاركات من الحملة, والتي تحتوي البرنامج الزمني والمقررات والمهام المنوطة بهم والمراكز الخاصة بكل معلم ومعلمة.// انتهى //13:33ت م0093