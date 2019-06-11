ينبع 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسأقام فرع جامعة طيبة بينبع اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات والموظفين، وذلك بمسرح كلية الحاسبات، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك.وهنأ الدكتور المالكي منسوبي الفرع جميعاً بهذه المناسبة ،متمنياً أن يعيد الله العيد على الجميع سنين عديدة وأزمنة مديدة وهم في صحة وعافية وسلامة دائمة، وبلادنا في أمن وأمان ورخاء واستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة.// انتهى //13:34ت م0094