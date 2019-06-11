سكاكا 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ عمر بن عيسى الحازمي ومديري الدوائر بالفرع .ورحب سمو أمير الجوف بالشيخ الحازمي ومرافقيه، منوهاً بالدعم والمتابعة الذي يحظى به جهاز النيابة العامة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مما أسهم في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بما يخدم الصالح العام، وفق نهج ودستور هذه البلاد القائم على كتاب الله والسنة النبوية .وأعرب مدير فرع النيابة العامة بالجوف عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال النيابة العامة.// انتهى //13:39ت م0095