الرياض 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسوقعت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية "خيرات لحفظ النعمة" التي يرأسها فخريًا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وذلك لدعم جهودها الخيرية التي ترمي إلى الحفاظ على فائض الطعام، وسد حاجة الأسر المحتاجة منه.ووقّع المذكرة معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين مع المشرف العام على الجمعية الأستاذ عبدالله بن عبيد السبيعي، وذلك في مقر "واس" الرئيس بمدينة الرياض.وأوضح معالي الأستاذ عبدالله الحسين في تصريح له بهذه المناسبة أن هذه المذكرة تأتي في إطار اهتمام وكالة الأنباء السعودية بدعم العمل الخيري الذي حث عليه ديننا الإسلامي ودأب عليه ولاة الأمر في المملكة في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية، مبينًا أن "واس" سوف تعمل بإذن الله تعالى مع جمعية خيرات لحفظ النعمة على نشر ثقافة العمل الخيري بين أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لديه ورفع مستوى الوعي العام بين المواطنين والمقيمين على حد سواء تجاه حفظ النعم .وأشار معاليه إلى أن " واس" وبدعم من معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة تقدم خدماتها الإعلامية إلى الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر مساندتها في نشر نشاطاتها الإنسانية التي تخدم المجتمع، وإبراز أدوارها المختلفة، متمنيًا كل التوفيق لجمعية خيرات فيما تقوم به من أعمال خيرية.ومن جهته شكر المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة عبدالله السبيعي وكالة الأنباء السعودية على ما تقدمه من عون للجمعيات الخيرية من خلال نشرها المتواصل للمواد الإعلامية التي تفيد المجتمع وتعزز من أهمية رسالة العمل الخيري لدى الفرد بما يسهم في تحفيز الجميع على المشاركة فيه.يذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة تأسست عام 2016م، وتمكنت بفضل الله تعالى عام 2018م من حفظ (1.428.622) وجبة، وإطعام (237.921) مستفيدًا، وتعمل في خطتها المستقبلية على حفظ وتوزيع ما لا يقل عن (2 مليون وجبة) سنويًا.// انتهى //13:44ت م0096