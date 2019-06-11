عرعر 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد الجنيدي يرافقه عدد من قضاة المحكمة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.وبادلهم سموه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.// انتهى //13:51ت م0099