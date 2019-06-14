صوفيا 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واساستأنف المؤتمر السادس لوكالات الأنباء المنعقد في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم جلسات أعماله.وركزت الكلمات والعروض المرئية على أهمية تنويع المواد الإخبارية وتقديم مواد نوعية تلبي تطلعات الشرائح المتعددة المتخصصة والعامة والتأكيد على أهمية التسويق لزيادة الربحية والتنافسية.كما تناولت أيضا الأخبار الزائفة وخطورتها والتحديات التي تواجه الصناعة الإخبارية في اكتشافها، خاصة ما يسمى الأخبار الزائفة العميقة مع تطور التقنيات الحديثة، وصعوبة تمييزها نظراً للاحترافية العالية في إنتاجها في المقاطع المرئية وانتشار هذه المقاطع على المنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية.وتخللت الجلسات مداخلات للحضور والإجابة على تساؤلاتهم.// انتهى //13:37ت م0041