الرياض 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واسأوصى المشاركون في الاجتماع التحضيري لمعسكرات الخدمة العامة التي ستُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والذي عقد بالرياض واختتم أعماله مساء أمس، باستثمار مخرجات التقنية الحديثة، والاستفادة من التطبيقات الرقمية في تطوير أعمال المعسكرات كافة، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي، التي دأبت الجمعية على تطويرها كل عام، بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر .وشهد الاجتماع الذي خصص لقادة المعسكرات الفرعية ولقادة المجموعات واللجان، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها مناقشة الخطط العامة، واستكمال متطلبات جميع اللجان، والجداول الزمنية للاستعدادات، ومتطلبات الإمداد من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية، ومتطلبات التموين الغذائي، والخدمات المساندة .كما ناقش الاجتماع الذي تضمن ورش عمل على مدى يومين, آلية تدريب قادة الوحدات على قراءة الخرائط الإرشادية، وعمليتي المسح والإرشاد، والدورات الفنية التأهيلية للكشافين والجوالة المرشحين للمشاركة بالمعسكرات، والبرامج والمنافسات الثقافية المقرر تنفيذها خلال الفترة من 1 - 5 /11/ 1440هـ بالمعسكر الرئيس في مشعر عرفات .وأكد المشرف العام على المعسكرات بمكة المكرمة والمدينة المنورة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن جمعية الكشافة تعمل على استشراف المستقبل، وخدمة الحجاج والزائرين، من خلال تعزيز العمل التطوعي، والاهتمام بالجانب التقني، الذي سيسهم - بإذن الله - في إحداث نقلة تطويرية للمعسكرات تتصف بتقديم خدمة عالية الجودة والإتقان ، ولها الأثر والمردود التربوي على أبنائنا الكشافة والجوالة .// انتهى //14:02ت م0044