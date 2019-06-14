‏الباحة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واسينظم معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب بالباحة خلال المدة 27 - 23 يونيو الجاري, دورة في " أسس تربية النحل الحديثة " , وذلك بمقر المعهد بواقع 25 ساعة تدريبية .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على المعهد الدكتور أحمد الخازم، أن المعهد سيقيم كذلك دورة متقدمة في تربية النحل في المدة 30 يونيو - 4 يوليو, بواقع 25 ساعة ، مشيراً إلى أن التسجيل في الدورتين متاح عبر موقع المعهد الإلكتروني http://bit.ly/2KctMkA.//انتهى//14:10ت م0047