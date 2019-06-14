عام / معهد جمعية النحالين الدولي بالباحة ينظم دورة " أسس تربية النحل الحديثة"
الجمعة 1440/10/11 هـ الموافق 2019/06/14 م واس
الباحة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس
ينظم معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب بالباحة خلال المدة 27 - 23 يونيو الجاري, دورة في " أسس تربية النحل الحديثة " , وذلك بمقر المعهد بواقع 25 ساعة تدريبية .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على المعهد الدكتور أحمد الخازم، أن المعهد سيقيم كذلك دورة متقدمة في تربية النحل في المدة 30 يونيو - 4 يوليو, بواقع 25 ساعة ، مشيراً إلى أن التسجيل في الدورتين متاح عبر موقع المعهد الإلكتروني http://bit.ly/2KctMkA.
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14:10ت م
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