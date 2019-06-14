أبها 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واسانطلقت أمس, فعاليات وبرامج المراكز التابعة للمحافظة، تحت عنوان "صيف بلقرن" ضمن فعاليات صيف عسير لهذا العام تحت شعار "مرحبًا ألف في عسير", بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن حامد، ورئيس مركز عفراء جايز بن سعيد بن مدغم, وعدد من مديري الإدارات الحكومية, ومشايخ القبائل والنواب, وذلك بمركز عفراء بمحافظة بلقرن شمال المنطقة.وشملت الفعاليات التي انطلقت، حفلاً خطابياً، وعدد من الفنون الشعبية التي قدمتها فرقة الصهب للفنون الشعبية، كما شاهد الحضور عروضاً مرئية وأفلاماً وثائقية أبرزت تاريخ المركز وعرضت أهم المناطق السياحية فيه، وقدمت عدداً من المسابقات الثقافية، والقصائد الشعرية.وأكد رئيس مركز عفراء جايز بن سعيد بن مدغم ، في كلمته خلال الحفل أهمية تفعيل مبادرة حسن الوفادة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، مشيراً إلى أن مركز عفراء يُعد من أكبر مراكز منطقة عسير مساحةً ومن حيث عدد السكان، ويوجد به العديد من المناطق السياحية والأثرية التي تعود للعصور السابقة، منوهاً بما يحظى به المركز من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة.وفي ختام الحفل شاهد الجميع أوبريتاً وطنياً بهذه المناسبة, ثم كرّم ذوي شهداء الواجب من مركز عفراء.// انتهى //14:56ت م0052