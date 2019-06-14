بيشة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واستواصل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في تعليم بيشة في تقديم مناهل العلوم والمعرفة لأكثر من 250 دارسة في قطاع ترج، حيث شهدت الحملة في أسبوعها الأول إقبالاً كبيراً من الدارسات اللاتي يرغبن في التعلم والاستفادة من برامج الحملة المتنوعة.وأوضحت المدير التنفيذي للحملة ريم الغامدي أن فريق الحملة وفّر جميع المتطلبات اللازمة لـ ٢٥٠ دارسة في ٩ مراكز من كتب دراسية وبيئة صفية ومعلمات متمكنات ووسائل نقل مريحة، مشيرة إلى أن الحملة تنفذ خططها التعليمية وتقدم برامجها التوعوية والصحية والدينية التي ترتكز في أحكام الطهارة والصلاة، كما ينفذ البرنامج دروساً توعوية عن وسائل التواصل الاجتماعي.بدورها أعدت رائدة النشاط المكلفة في الحملة نورة الجهمي في مركز الفطحة مسابقة إثرائية بعنوان "حروفنا العربية" التي تهدف لتعزيز مبادئي القراءة والكتابة وتميزت الفقرات بروح المرح وقدمت للدارسات جوائز تحفيزية مشوقة، كما أقامت المدير التنفيذي للحملة - قطاع النساء - ريم الغامدي ورشة حوارية بعنوان إدارة العلاقات الناجحة مع الأبناء والزوج والأقارب.من جهتها, زارت المشرفة التربوية ابتسام الشهري مركز الفطحة, وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الدارسات من خلال حضور الحصص الدراسية.من جهتهن, أعربت الدارسات عن سعادتهن وشكرهن للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم التي هيأت لهم سبل التعلم التي كانو يطمحون لها منذ زمن وخاصة قراءة القرآن الكريم وحفظه والقراءة والكتابة.// انتهى //15:06ت م0053