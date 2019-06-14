‏الباحة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واسشهدت فعاليات الصيف بمحافظة المندق أمس, توافداً كبيراً من الأهالي والزوار للاستمتاع بهذه الفعاليات, وذلك بحديقة الفراشة.واجتذب مسرح الطفل عدداً كبيراً من أهالي وزوار المنطقة, حيث خصصت أماكن للهو الأطفال ومشاركتهم في أداء الفعاليات على المسرح وإبراز مواهبهم وتقديمها أمام الحضور الذين خصصت لهم اماكن للجلوس ومراقبة اطفالهم في أجواء عائلية بهيجه تتواكب مع فرحة الإجازة الصيفية, فيما قدمت العديد من الجوائز القيمة.وأوضح المنظم للفعاليات عبدالله الزهراني أنه جرى تخصيص جانب كبير من المهرجان لفعاليات الأطفال من خلال أركان وأنشطة ومسابقات وهدايا لهم، ومسرح للطفل ومرسم حر, كما أن المهرجان يحتوي على عدد كبير من البرامج الترفيهية والشعبية والتي تستمر من الخامسة عصراً حتى منتصف الليل.// انتهى //15:19ت م0055