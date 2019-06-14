القاهرة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واسبدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية الذي يستمر لمدة يومين كامتداد لأعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي اختتم فعالياته أمس.وجرى خلال فعاليات اليوم الأول للاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد، مناقشة تقرير عما تم إنجازه من مهام خلال العام الماضي، وأساليب التعاون البيني في أنشطة استعادة الأصول المهربة للخارج، وكذلك دراسة اعتماد الاتحاد لدى الهيئات والمنظمات الدولية والأفريقية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة وإقرار آليات تفعيل وتنفيذ توصيات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي اختتم فعالياته أمس بشرم الشيخ.يذكر أن اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية تم إنشاؤه عام 2011، ويضم بعض الهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد لبعض الدول الأفريقية وعددها 37 دولة من بينها مصر عن منطقة شمال أفريقيا ويتم إدارة الاتحاد من مجلس تنفيذي مقره دولة بوروندي.// انتهى //21:46ت م0100