الطائف 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واستنظّم جمعية الثقافة والفنون بالطائف غدًا, عددًا من الفعاليات المتخصصة في الفنون التشكيلية, كما ستطلق الجمعية معرضًا للفنون التشكيلية تحت عنوان "مقتنيات" حيث يتضمن ما يقارب 70 عملاً تشكيليًا لعدد من الفنانين والفنانات من مختلف مناطق المملكة, وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة في الصالة التشكيلية "الطائف آرت جاليري".وتقيم الجمعية بعد صلاة العشاء مباشرة ندوة الريادة في الفنون التشكيلية "الفن التشكيلي السعودي نموذجاً", وذلك في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر الجمعية, بمشاركة الدكتور محمد الرصيص, والدكتور سهيل الحربي, وعبدالرحمن السليمان، ويدير الندوة عمر حمدان.// انتهى //22:02ت م0101