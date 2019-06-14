لندن 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واسألقت بريطانيا باللوم على إيران وحرسها الثوري اليوم في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان, موضجةً أنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بالهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للأعراف الدولية، داعيًا إيران إلى وقف كل أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار.وأضاف جيريمي في بيان نشرته وكالة رويترز أن الهجمات الأخيرة تجسد نمطًا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار وتشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة.// انتهى //22:48ت م0104