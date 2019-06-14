الرياض 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واستقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز الـ69 في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم عن شهر يونيو 2019 ، بعد أن كان في المركز الـ(66) في التصنيف الماضي.وعلى صعيد المنتخبات العالمية حافظ منتخب بلجيكا على صدارته للتصنيف العالمي ، يليه منتخب فرنسا في المركز الثاني ، بينما حل منتخب البرازيل في المركز الثالث ، و إنجلترا بالمركز الرابع .// انتهى//23:15ت م0105