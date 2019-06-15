الرياض 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واسأعلنت الفورمولا إي انطلاق الموسم السادس من "أي بي بي" "أف أي إي" فورمولا إي، من خلال إقامة 14 جولة تبدأ بجولتين من الدرعية يومي 22 و 23 من نوفمبر المقبل، وهي امتداد للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي وتستمر لمدة 9 أعوام قادمة.وكشف المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات في اجتماعه الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، عن تفاصيل برنامج الموسم السادس من "أي بي بي" "إف أي إي" فورمولا إي، الذي سينطلق بداية من الدرعية في 22 نوفمبر المقبل من هذا العام، ضمن 14 جولة تقام في 12 مدينة في 4 قارات حول العالم.وسيشهد السباق الكبير المرور بعدة مدن هي سانتياغو ومكسيكو سيتي وهونغ كونغ وروما، حيث تقام أولى جولات سباقات فوستالبين الأوروبية، إضافة إلى باريس وسيئول الكورية الجنوبية وبرلين ونيويورك، قبل أن تختتم في لندن في يوليو 2020 التي تم إدراجها كمدينة جديدة ضمن الجولات المقررة مع سيئول.وكانت الهيئة العامة للرياضة قد استضافت في ديسمبر 2018 سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018"، ضمن الجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي ايه بي بي"، الذي شهد مشاركة أبرز المتسابقين العالميين، وحظيت حينها هذه التظاهرة بتغطية إعلامية غير مسبوقة من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، إضافة إلى الحضور الجماهيري.وقال المؤسس الشريك ونائب الرئيس التنفيذي لفورمولا إي ألبرتو لونغو: "سيكون الموسم المقبل من بطولة "أي بي بي" "أف أي إي" فورمولا إي، أحد أكثر المواسم إثارة وحماسًا في تاريخ البطولة القصير، انطلاقًا من إضافة المزيد من السباقات والوجوه الجديدة، فضلًا عن إدراج جولتي لندن وسيئول وإشراك مرسيدس بنز وبورش، كما يعد الموسم هو الأطول والأكثر شمولًا حتى الآن، بالنظر إلى قائمة المدن والعواصم التي تدعم سباق الفورمولا إي والسيارات الكهربائية، فإلى جانب التعديلات التي أجريت على اللوائح، يحظى السباق بفرصة فريدة ليكون أكثر إثارة وتشويقًا أكثر من أي وقت مضى، فمع تبقي ثلاث جولات على ختام من هذا الموسم، تظل معركة حسم اللقب مفتوحة على مصراعيها، وأتطلع إلى البدء من جديد من الدرعية في نوفمبر المقبل".وجاء برنامج بطولة "أي بي بي" "أف أي إي" فورمولا إي 2019-2020 على النحو التالي : 1 – الدرعية - المملكة العربية السعودية 22 نوفمبر 2019 2- الدرعية - المملكة العربية السعودية 23 نوفمبر 2019 3- المكان يحدد لاحقًا - 14 ديسمبر 2019 4- سانتياغو – تشيلي - 18 يناير 2020 5- مكسيكو سيتي – مكسيكو - 15 فبراير 2020 6- هونكونغ – الصين - 1 مارس 2020 7- المدينة تحدد لاحقًا – الصين - 21 مارس 2020 8- روما – إيطاليا - 4 إبريل 2020 9- باريس – فرنسا - 18 إبريل 2020 10- سيئول - كورية الجنوبية - 3 مايو 2020 11 – برلين – ألمانيا - 30 مايو 2020 12 – نيويورك - الولايات المتحدة - 20 يونيو 2020 13- لندن - المملكة المتحدة - 25 يوليو 2020 14- لندن - المملكة المتحدة - 26 يوليو 2020 م .// انتهى //03:03ت م0113