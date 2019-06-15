كانبيرا 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واسأدانت الحكومة الأسترالية بشدة اليوم الاعتداء الذي طال ناقلتي النفط في خليج عُمان.وذكر مكتب وزيرة الخارجية السيناتورة ماريس باين في بيان أن الهجمات على الملاحة المدنية تشكل مصدر قلق بالغ لأستراليا.وأشار البيان إلى أن من شأن تدهور الموقف أن يتعارض مع الأمن الإقليمي ، والتجارة العالمية ، والنظام القائم على القواعد ، ومصالح أستراليا والعالم.// انتهى //03:15ت م0114