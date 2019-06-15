عـدن 12 شوال 1440هـ 15 يونيو 2019 م واسقُتل طفل وأصيب آخر جراء انفجار مقذوف لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غرب اليمن.وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قتل وأصيب شقيقه بانفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة.وأضاف المصدر أن الشقيقين كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر بهم، حسبما نقل موقع /سبتمبر/ التابع للجيش الوطني اليمني.// انتهى //13:05ت م0037