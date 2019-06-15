طرابلس 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أندرو موريسون، وسفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن رينولد.وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء بحث اشتباكات العاصمة طرابلس والأضرار التي ألحقتها بالمدينة.وأوضحت أن الجانب البريطاني أكد استمرار دعم الحكومة البريطانية للحل السياسي في البلاد.// انتهى //13:08ت م0039