سياسي / نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤول بريطاني الأوضاع بالعاصمة
السبت 1440/10/12 هـ الموافق 2019/06/15 م واس
طرابلس 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أندرو موريسون، وسفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن رينولد.
وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء بحث اشتباكات العاصمة طرابلس والأضرار التي ألحقتها بالمدينة.
وأوضحت أن الجانب البريطاني أكد استمرار دعم الحكومة البريطانية للحل السياسي في البلاد.
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13:08ت م
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