الجزائر 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، أمس بباريس، خلال الاجتماع الـ 20 لجمعية مجالس الشيوخ الأوروبية، أن الحراك الشعبي في الجزائر سيثمر ديمقراطية حقيقية تفضي حتمًا إلى تنامي استقلالية القرار السياسي الوطني.وسلطت الضوء على مسيرات الجمعة الـ 17 من عمر الحراك السلمي للمطالبة من أجل التغيير الديمقراطي ومحاربة الفساد واستقلال القضاء لتكريس دولة الحق والقانون.وفي الشأن الليبي.. نقلت صحف السبت، مطالبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج من الاتحاد الأوروبي بالمساعدة على التعجيل بعودة أطراف الأزمة الليبية إلى طاولة الحوار من أجل حلها سلميًا بعيدًا عن الاقتتال بين أبناء البلد الواحد.دوليًا.. أشارت إلى تبادل إيران والولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات على خلفية الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان.وفي متفرقات أخرى.. رصدت صحف الجزائر، قلق المجتمع الأوروبي من تنامي تأثير تيار اليمين المتطرف، مشيرة إلى أن كتلة القوميين في البرلمان الاوروبي المنتخب حديثا تضاعفت لـ 73 نائبًا في المجلس المؤلف من 751 مقعدًا، بعدما كان العدد لا يفوق 36 نائبًا.// انتهى //13:13ت م0041