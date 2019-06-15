السيح 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واستطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً فعاليات وبرامج النادي الصيفي السابع للطالبات ، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي كلية التربية بالدلم ، وكلية العلوم بحوطة بني تميم ، وكلية العلوم بالأفلاج .و‏اعتمد النادي 352 ساعة تدريبية للطالبات ، موزعة على 62 برنامجاً تدريبياً متنوعاً ، توزعت على برامج الحاسب الآلي ، واللغة الإنجليزية ، وبرامج تطويرية ، وبرامج في خدمة المجتمع والعمل التطوعي ، وبرامج تأهيلية لسوق العمل ، وبرامج رياضية وصحية، إضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الوطنية والبرامج الترويحية.ويسعى النادي إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية ، وقيم الانتماء الوطني ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية ، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي ، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030 .// انتهى //13:16ت م0042