عمّان 12 شوال 1440هـ 15 يونيو 2019 م واسأعلن البنك المركزي الأردني اليوم، ارتفاع الدخل السياحي نهاية أبريل الماضي من العام الحالي بنسبة 6.1 %، إلى 1746 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1645 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.وبحسب بيانات البنك، ارتفعت نحو العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 1.6 % نهاية أبريل من العام الحالي إلى 1202 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1182 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.// انتهى //13:17ت م0043