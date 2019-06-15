اقتصادي / ارتفاع الدخل السياحي للأردن نهاية أبريل الماضي بنسبة 6.1 %
السبت 1440/10/12 هـ الموافق 2019/06/15 م واس
عمّان 12 شوال 1440هـ 15 يونيو 2019 م واس
أعلن البنك المركزي الأردني اليوم، ارتفاع الدخل السياحي نهاية أبريل الماضي من العام الحالي بنسبة 6.1 %، إلى 1746 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1645 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيانات البنك، ارتفعت نحو العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 1.6 % نهاية أبريل من العام الحالي إلى 1202 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1182 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
// انتهى //
13:17ت م
0043