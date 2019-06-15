اقتصادي / بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية تغلق على تحسن بنسبة 0.38 %
السبت 1440/10/12 هـ الموافق 2019/06/15 م واس
بيروت 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس
أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسن بنسبة 0.38 % أي ما يعادل 0.6 نقطة ليقفل عند مستوى 843.96 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 32 ألفًا و 450 سهمًا بقيمة 174 ألفًا و 375 دولارًا أمريكيًا نفذت من خلال 25 صفقة.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 395 الف دولار أمريكي مقارنة مع 8 ملايين و 358 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:48ت م
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