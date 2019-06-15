بيروت 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسن بنسبة 0.38 % أي ما يعادل 0.6 نقطة ليقفل عند مستوى 843.96 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 32 ألفًا و 450 سهمًا بقيمة 174 ألفًا و 375 دولارًا أمريكيًا نفذت من خلال 25 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 395 الف دولار أمريكي مقارنة مع 8 ملايين و 358 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:48ت م0074